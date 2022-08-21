Ракеты такого типа ВСУ уже используют на фронте.

Вскоре Украина получит от США еще больше высокоскоростных противолокационных ракет AGM-88 HARM, которые уже сегодня помогают Вооруженным силам Украины "ослеплять" врага.

О важности для ВСУ получения таких ракет рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает 24 канал.

"Нужно ослеплять врага. А ослеплять его можно только уничтожая системы радиоэлектронной борьбы и радаров. Тогда открываются возможности для украинской авиации, беспилотников, против которых не действуют РЕБ-ы, они могут более свободно использоваться", – отметил он.

По словам Мусиенко, в том, что в последние недели ВСУ наносят мощные удары по средствам ПВО врага, большая заслуга и HARM, и беспилотников, и артиллерии.

Ранее сообщалось, что США тихо передали Украине высокоскоростные AGM-88 HARM, предназначенные для самонаведения на лучи радаров.

Наличие таких ракет у ВСУ уже создает проблемы для российских радаров ПВО, необходимых для защиты от украинских вертолетов и самолетов, а также для контрбатарейных радаров, используемых для обнаружения украинской артиллерии, включая американские РСЗО.

На днях США подтвердили предоставление около 800 миллионов долларов дополнительной военной помощи Украине.

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