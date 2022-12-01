Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос об обстрелах Херсона, сравнив его со Сталинградом. Мол, во времена Второй мировой войны немцев из последнего тоже выгоняли с помощью бомбардировок.
Такое заявление глава МИД РФ сделал во время свежего интервью росСМИ. Он сказал: "Ну у нас и город Сталинград был нашей территорией. И мы там немцев били, и так били, что они оттуда убежали".
Отдельно Лавров упомянул о массивных террористических атаках России на объекты энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, РФ совершает удары намеренно. Причина — не позволить "накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских".
Обстрелы Херсона россиянами: последняя информация
Рашисты начали бить по городу сразу после бегства на правый берег Днепра. Атакам также подвергаются другие населенные пункты Херсонщины, например, Чернобаевка, Антоновка, Зеленовка и другие.
За прошедшие сутки, 30 ноября, рашисты обстреляли Херсонскую область 34 раза. В результате 1 человек погиб, а еще 2 получили ранения.
Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, регулярные атаки оккупантов стали причиной проблем с электроснабжением. Специалисты уже работают над устранением неполадок.