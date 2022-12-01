По словам министра иностранных дел, Россия по-прежнему считает город "своим".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопрос об обстрелах Херсона, сравнив его со Сталинградом. Мол, во времена Второй мировой войны немцев из последнего тоже выгоняли с помощью бомбардировок.

Такое заявление глава МИД РФ сделал во время свежего интервью росСМИ. Он сказал: "Ну у нас и город Сталинград был нашей территорией. И мы там немцев били, и так били, что они оттуда убежали".

Отдельно Лавров упомянул о массивных террористических атаках России на объекты энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, РФ совершает удары намеренно. Причина — не позволить "накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских".

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Обстрелы Херсона россиянами: последняя информация

Рашисты начали бить по городу сразу после бегства на правый берег Днепра. Атакам также подвергаются другие населенные пункты Херсонщины, например, Чернобаевка, Антоновка, Зеленовка и другие.

За прошедшие сутки, 30 ноября, рашисты обстреляли Херсонскую область 34 раза. В результате 1 человек погиб, а еще 2 получили ранения.

Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, регулярные атаки оккупантов стали причиной проблем с электроснабжением. Специалисты уже работают над устранением неполадок.

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