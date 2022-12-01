Из-за постоянных атак российских оккупантов в Херсоне, где только что восстановили электроснабжение, есть проблемы со светом.
Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, специалисты уже работают над устранением проблемы.
"В Херсоне исчезло напряжение в электросетях. Это произошло из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками. "Херсоноблэнерго" уже работает над устранением проблемы", – написал он.
Ситуация в Херсоне – последние новости
11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны России против Украины. Перед отступлением из города российские оккупанты взорвали телецентр, котельные и объект облэнерго.
26 ноября в Херсоне восстановили электроснабжение. На следующий день электроэнергию начали подавать в жилые дома.
28 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что только за одну неделю российские оккупанты 258 раз обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области.
Вражеские обстрелы города не прекращаются.