В городе исчезло напряжение в электросетях.

Из-за постоянных атак российских оккупантов в Херсоне, где только что восстановили электроснабжение, есть проблемы со светом.

Как сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич, специалисты уже работают над устранением проблемы.

"В Херсоне исчезло напряжение в электросетях. Это произошло из-за мощных обстрелов города российскими захватчиками. "Херсоноблэнерго" уже работает над устранением проблемы", – написал он.

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Ситуация в Херсоне – последние новости

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны России против Украины. Перед отступлением из города российские оккупанты взорвали телецентр, котельные и объект облэнерго.

26 ноября в Херсоне восстановили электроснабжение. На следующий день электроэнергию начали подавать в жилые дома.

28 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что только за одну неделю российские оккупанты 258 раз обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области.

Вражеские обстрелы города не прекращаются.

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