Хотя в Украину ежедневно уже возвращается около 30 тыс. беженцев, правительству трудно поддерживать их зарплаты из-за дефицита бюджета.

Союзникам Украины стоит выделять финансовую помощь не только на помощь украинским беженцам, которые находятся в их странах, но и чтобы поощрить их возвращаться домой.

Об этом говорится в совместной статье советника президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко и профессора Массачусетского технологического института, бывшего главного экономиста Международного валютного фонда Саймона Джонсона для газеты Los Angeles Times.

Устенко и Джонсон напомнили, что с начала войны из Украины выехали более 6,5 млн человек, которых приняли прежде всего соседние государства. Часть из них могут работать удаленно, но остальные вынуждены полагаться на государственную помощь, поэтому только в ЕС на год тратится около 10 тыс. евро бюджетных средств на одного беженца.

"В целом, учитывая текущую ситуацию, экономика Украины, вероятно, упадет минимум на 40% в этом году по сравнению с 2021-м, и пока беженцы не вернутся домой, стабильного восстановления будет трудно достичь", – отметили авторы статьи.

Авторы пояснили, что хотя в Украину ежедневно уже возвращается около 30 тыс. беженцев, правительству трудно поддерживать их зарплаты из-за дефицита бюджета $5 млрд.

"Вот почему было бы справедливо часть финансовой помощи от ЕС беженцам сделать доступной для них после возвращения в Украину", – выразили мнение Устенко и Джонсон.

По их мнению, это можно сделать тремя способами. Первый - позволить беженцам получать деньги от ЕС в Украине в течение ограниченного периода, например шести месяцев. Второй - выделить дополнительные ресурсы украинскому правительству для найма людей на работу по восстановлению страны.

Авторы статьи отметили, что каждый из упомянутых способов поможет вернуть домой беженцев, но процесс может быть медленным. Поэтому проще было бы использовать третий вариант – чтобы ЕС предоставил правительству Украины средства для создания временной программы базового дохода для всех украинцев, которые вернулись домой.

По мнению Устенко и Джонсона, если бы половина из более 6 млн украинских беженцев вернулась домой, правительства ЕС могли бы существенно сократить расходы на их содержание.

"Мы не знаем, сколько продлится эта война. Разрушения, причиненные вторжением России остаются огромными. В конце концов, Украина - страна с населением около 40 млн человек, потребует международной помощи и поддержки для восстановления. Этот процесс должен начаться сейчас", – подытоживали авторы.

По данным пограничного агентства ЕС Frontex, 5,3 млн граждан Украины выехали в Евросоюз с начала войны.

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