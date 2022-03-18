Кроме того, по словам главы МИД РФ, Москва не допустит передачу Украине от других стран систем ПРО советского производства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, станут законной целью для России.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT в пятницу, 18 марта.

"Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины и, по нашему мнению, содержать оружие, станут законной целью. Поскольку мы проводим операцию, цель которой - искоренить любую угрозу в отношении Российской Федерации, исходящую с украинской территории. Это было частью наших предложений в декабре прошлого года, когда мы предлагали обсуждать гарантии безопасности с НАТО, которые бы кодифицировали предыдущие договоренности на высоком уровне, так как уже есть формула, что ни одна страна не должна обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других стран. Они уже знают об этом", - заявил Лавров.

Кроме того, по словам Лаврова, Москва не допустит передачу Украине от других стран систем ПРО советского производства.

"Советские системы и системы российского производства, системы противоракетной обороны - там находятся в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, также имеющими сертификат пользователя. Это соглашение о пользовании не разрешает направлять их в третьи страны", - подчеркнул глава МИД РФ.

Лавров также повторил утверждения Кремля, что цель российской операции якобы "защитить гражданское население, которое постоянно убивалось", демилитаризовать Украину, "получить гарантии безопасности, основанные на принципе неразделимой общей безопасности для Украины, для России и для всех европейских стран". Кроме того, глава российского МИД заявил о требовании "денацификации" и защите прав русскоговорящего населения, которое, по его словам, якобы испытывало "фантастическую дискриминацию" в Украине.

Закрытие неба над Украиной: что известно

Как сообщал УНИАН, из-за нападения России и активных бомбардировок мирных городов Украина просит страны НАТО помочь в противовоздушной обороне - "закрыть небо" над Украиной. Однако Альянс опасается, что это приведет к прямому военному конфликту с РФ, Москва нанесет удары по базам НАТО, что развяжет Третью мировую войну.

16 марта президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступил в Конгрессе США и в который раз призвал закрыть небо над Украиной, а также предоставить оборонительные системы, в том числе С-300.

Напомним, с начала войны только среди детей в Украине 109 убитых, еще более 130 несовершеннолетних получили ранения.

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