'Курская операция' является рискованной, Украине нужен импульс с ATACMS, - AP

СМИ раскрыли, что Украина может поразить американскими ракетами около 200 военных объектов за границей с РФ.

Наступление Украины на Курскую область РФ рискованное. Для нового толчка операции Киев хочет "меньше осторожности" в отношении применения оружия западных партнеров на территории РФ.

Как пишет Associated Press, США ограничивают использование баллистических ракет большой дальности для ударов по целям в России. Наступление Украины вместе с массированными атаками России по мирным городам Украины усилили давление на администрацию Джо Байдена, чтобы ослабить ее осторожный подход к использованию западного оружия.

Байден опасается блефа Путина

Белый дом говорит, что ведет тщательные обсуждения, как избежать эскалации и мести со стороны диктатора Владимира Путина, если американские ракеты будут бить по территории РФ. Некоторые аналитики сходятся во мнении, что Путин воспринял бы украинский удар американской баллистической ракетой дальнего радиуса действия в России как атаку США.

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Многие другие американские и европейские сторонники Украины говорят, что Белый дом должен понять, что угрозы Путина атаковать Запад, в том числе ядерным оружием, являются блефом. Они опасаются, что ослабление поддержки США в конечном итоге может способствовать поражению Украины.

"Эта война закончится именно так, как решат западные политики. Если мы будем продолжать делать то, что мы делаем, Украина в конце концов проиграет. Потому что сейчас мы намеренно не даем Украине то, что ей нужно для победы", - сказал американский генерал Филип Бридлав, который возглавлял НАТО в Европе с 2013 по 2016 год.

Снятие таких ограничений "усилило бы украинскую самооборону, спасло бы жизни и уменьшило бы разрушения в Украине", сказал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель на фоне массированных атак РФ.

На протяжении всей войны украинский президент Владимир Зеленский уравновешивал большую благодарность за поддержку США разочарованными призывами увеличить количество оружия и боеприпасов. В этом месяце он снова заявил, что Украина должна вести войну так, как она считает нужным, со всем имеющимся оружием, и призвал США отменить запрет на использование американских ракет большой дальности ATACMS.

"Больной дед с Красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой, не будет нам диктовать никакой своей красной линии", - сказал Зеленский о Путине.

Украина нуждается в импульсе

В этом году администрация Байдена разрешила Украине стрелять боеприпасами малой дальности, предоставленными США, через границу для самообороны, но не ATACMS.

Аналитики говорят, что Украина использует предоставленные США ракетные системы HIMARS в своем наступлении. Украина также объявила, что применила планирующую бомбу, поставленную США, против российских войск и развернула собственный прототип гибридного беспилотника и ракеты большой дальности.

Похоже, ВСУ начали наземное наступление 6 августа без консультаций с американскими лидерами.

"Израиль в свое время заявил, что он достаточно уважительно относится к советам своих партнеров, но как независимое государство принимает решения самостоятельно. Я верю, что мы можем отразить это", - заявил Роман Костенко, украинский депутат и военный командир на фоне новостей о наступлении.

США долго обсуждали, прежде чем в конце концов одобрить ряд передовых видов оружия, о которых просила Украина: современные танки, высокоточные ракетные системы средней дальности, ракетные батареи Patriot, ATACMS для использования на оккупированной украинской территории и самолеты F-16.

Администрация Байдена осудила атаки России на этой неделе на украинскую энергетическую инфраструктуру и помогает укрепить ПВО Киева, но не изменила своей политики в отношении оружия дальнего радиуса действия, заявил представитель национальной безопасности Джон Кирби.

Американский чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что администрация Байдена считает, что удары ATACMS в России не имеют стратегического преимущества.

В целом слишком мало ATACMS, чтобы позволить Украине поразить значительное количество целей в России, сказал чиновник, добавив, что Украина использует имеющиеся у нее ракеты большой дальности, чтобы бросить вызов России на стратегически важном Крымском полуострове.

Россия также спрятала много своих самолетов с 16 российских авиабаз в потенциальной зоне действия ATACMS, в частности самолеты, которые запускают планирующие бомбы.

Для чего украинцам разрешение на использование ATACMS?

Многие за пределами Белого дома не согласны. Более 200 других российских военных объектов находятся в радиусе действия ATACMS вдоль границы, сказал Джордж Баррос, аналитик по вопросам безопасности в Украине и России из Института изучения войны. Эти цели включают крупные военные базы, станции связи, центры логистики, ремонтные предприятия, склады топлива, склады боеприпасов и постоянные штабы.

В то время как технически подкованная Украина внедряет новые агрессивные способы использования беспилотников и радиоэлектронной борьбы против России, защищенные цели, такие как базы, нуждаются в ударах ATACMS. Несколько выборочных ударов по некоторым российским целям заставят Путина перебросить живую силу и ресурсы для защиты этих целей.

"Это такой вид напряжения, который резко снижает способность злоумышленника успешно материально поддерживать свои силы на передовой", - сказал Баррос.

Украина, которая воюет с гораздо большей армией, нуждается в импульсе на поле боя, который могут обеспечить внезапные наступления, деморализующие атаки внутри России и современное вооружение. Несмотря на то, что Киев совершил прорыв морскими беспилотниками, его наибольшие успехи на поле боя были достигнуты в первые драматические месяцы войны.

Украинское контрнаступление в 2023 году завершилось без значительных успехов, а затем политический тупик США приостановил военную поддержку на несколько месяцев и позволил российским войскам получить преимущество.

"В мрачных разговорах этим летом украинцы и американцы говорили о риске прекращения огня на условиях России. Без рычагов успеха на поле боя Украина может быть вынуждена уступить большую часть украинской территории и столкнуться с новым вторжением позже. Военная поддержка США на миллиарды долларов снова поступает. Зеленский расширил призыв в армию. И американские военные лидеры снова начали говорить о том, каким было видение союзников относительно следующего этапа войны", - сказал экс-посол США в Украине Билл Тейлор.

То есть Украина делает все, чтобы в следующем году обсудить прекращение огня в следующем году на условиях, которые она может принять, сказал он. Ракетные удары большой дальности по военным целям в любой части России являются частью этого.

"Украинцы не должны давать россиянам убежище", - сказал он.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявлял 9 августа, что количество пехотных штурмов врага на Покровском и Кураховском направлениях уменьшилось после начала операции на Курщине.

По его словам, враг "огрызается" и обстреливает из артиллерии, активно применяет дроны. Но при этом именно "мясные" пехотные штурмы и попытки их проведения уменьшились.

По данным генштаба ВСУ, самыми сложными остаются Торецкое, Покровское и Кураховское направления.

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