Эксперт считает, что подкрепление для российских подразделений на Курщине может поступать только с линии фронта в Украине.

Операция ВСУ на Курщине уже оттянула с фронта в Украине 140-150 тысяч российских военных.

Такую цифру озвучил военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое Дело" Дмитрий Снегирев в эфире "Киев24".

"Сейчас мы можем говорить о том, что наступление в Курской области оттянуло с линии боевого соприкосновения в Украине примерно 140-150 тысяч (российских военных - УНИАН). Это серьезные цифры", - отметил он.

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По словам Снегирева, сейчас в Курской области сосредоточена группировка россиян до 50 тысяч человек и это наиболее боеспособные подразделения российской армии, которых перебросили с линии боевого соприкосновения в Украине.

"Та же 810-я бригада морской пехоты - с Покровского направления, дивизии воздушно-десантных войск 7, 11, 76, 83, 106 - это наиболее боеспособные подразделения российских войск, которые переброшены практически со всех направлений - Краматорского, Северского, Запорожского, Херсонского. 116-я дивизия росгвардии спецназначения - с Харьковского направления, из района Волчанска. Именно характер боевых действий в Курской области позволил стабилизировать ситуацию на нескольких направлениях в Украине", - перечислил Снегирев.

Он отметил, что после курской операции оккупанты вынуждены были пойти на создание двух оперативно-тактических группировок - соответственно Брянской и Белгородской, общей численностью до 90 тысяч личного состава.

"Учитывая, что россияне ожидают возможного удара то ли в Брянской, то ли в Белгородской области, скорее всего, что эти подразделения будут обеспечивать прикрытие госграницы. Поэтому я не исключаю, что перебрасывать оперативные резервы в Курскую область будут непосредственно с линии боевых действий в Украине", - сказал военный эксперт.

Кроме того, наступление ВСУ на Курщину заставило страну-агрессора выделить средства на оборонительные укрепления, добавил он.

"После начала операции ВСУ в Курской области из федерального бюджета на оборонительные сооружения только в Брянской области была выделена рекордная сумма денег - до 200 млн долларов. То есть учли Курский опыт и начали строить эшелонированные линии обороны, чтобы исключить прорывы на новых отрезках. Аналогичная ситуация в Белгородской области. Это еще один большой плюс Курской операции, который заставил россиян тратить деньги из федерального бюджета на создание дополнительных инженерно-фортификационных линий", - подчеркнул Снегирев.

Эксперт также отметил нынешние действия Сил обороны Украины на Курщине.

"Силы обороны Украины поймали россиян на моменте их наступления на позиции ВСУ в Курской области, где собственно и были сосредоточены основные силы. Говорится о наступлении россиян в районе населенного пункта Малая Локня. Но в отличие от колонн Сил обороны Украины, которые были прикрыты средствами РЭБ, колонны россиян, которые двигались в сторону Малой Локни, попали под огонь средств поражения Сил обороны Украины - это ствольная реактивная артиллерия и дроны. Причем сами россияне говорят о беспрецедентном уровне потерь и в технике, и в живой силе. Это показательно", - прокомментировал Снегирев.

Боевые действия на Курщине - последние новости

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 января стало известно, что украинская армия вновь пошла в наступление в Курской области России и сразу на нескольких участках.

Аналитики Института изучения войны (ISW) пишут, что украинским силам удалось прорваться в трех районах Курской области и добиться тактических успехов. Там отметили, что ВСУ применяют более эффективную тактику ведения общевойсковых действий на Курщине.

Глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отметил, что для врага эти новые атаки оказалась полной неожиданностью.

Перед началом активизации ВСУ на Курщине стало известно о поражении в Курской области РФ пункта управления 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты в городе Льгов.

Враг понес потери среди офицерского состава. Также с интервалом в несколько дней ВСУ ударили по командному пункту российской армии в Марьино Курской области. Сейчас уже известно, что этими ударами ВСУ "задвохсотили" двух подполковников - Валерия Терещенко и Павла Малецкого.

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