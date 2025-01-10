Официального подтверждения этой информации пока нет.

Российские оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться на украинской территории и выбить Силы обороны из Курской области. Враг захватил шесть населенных пунктов.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState. По данным аналитиков, речь идет о трех населенных пунктах в Донецкой области и стольких же – на территории Курской области РФ.

Так, россияне оккупировали Петропавловку, Воздвиженку и Соленое Донецкой области. Кроме того, враг захватил Новоивановку, Леонидово и Александрию в Курской области РФ.

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Армия РФ также продвинулась в Двуречной на Харьковщине, возле Западного (Харьковская область), Курахово и Ясеново (Донецкая область).

Отметим, что официального подтверждения опубликованной проектом DeepState информации пока нет.

Карта боевых действий сейчас выглядит так:

Война в Украине: это стоит знать

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 9 января, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 144 боевых столкновения с противником. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении, где оккупанты совершили 37 штурмовых и наступательных действий.

Между тем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия уже потеряла 700 тысяч военных убитыми и ранеными в войне против Украины и продолжит нести большие потери. По его словам, за три года полномасштабной войны Москва понесла большие потери, чем во всех других конфликтах вместе после Второй мировой войны.

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