Российские оккупационные войска не оставляют попыток продвинуться на украинской территории и выбить Силы обороны из Курской области. Враг захватил шесть населенных пунктов.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState. По данным аналитиков, речь идет о трех населенных пунктах в Донецкой области и стольких же – на территории Курской области РФ.
Так, россияне оккупировали Петропавловку, Воздвиженку и Соленое Донецкой области. Кроме того, враг захватил Новоивановку, Леонидово и Александрию в Курской области РФ.
Армия РФ также продвинулась в Двуречной на Харьковщине, возле Западного (Харьковская область), Курахово и Ясеново (Донецкая область).
Отметим, что официального подтверждения опубликованной проектом DeepState информации пока нет.
Карта боевых действий сейчас выглядит так:
Война в Украине: это стоит знать
По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 9 января, по состоянию на 22:00 на фронте произошло 144 боевых столкновения с противником. Больше всего вражеских атак зафиксировано на Покровском направлении, где оккупанты совершили 37 штурмовых и наступательных действий.
Между тем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия уже потеряла 700 тысяч военных убитыми и ранеными в войне против Украины и продолжит нести большие потери. По его словам, за три года полномасштабной войны Москва понесла большие потери, чем во всех других конфликтах вместе после Второй мировой войны.