Захват Украиной части российской земли стал важным моральным подъемом, однако последствия этой операции становятся понятными только сейчас.

Летом прошлого года украинские войска осуществили неожиданный захват территории в Курской области России, став первыми иностранными войсками, которые вторглись на территорию РФ со времен Второй мировой войны. Впрочем, последствия этой операции известны только сейчас, пишет The Telegraph.

Используя западную технику, включая танки и артиллерию, украинцы удивили врага, когда 6 августа прорвались через границу. За несколько дней они удерживали 1300 квадратных километров российской территории, в частности Суджу, важный город для российских поставок газа в Европу.

Размер захваченной территории был мал по сравнению с тем, что Россия удерживала в Украине, но этот шаг придавал Киеву стратегическое значение для переговоров о завершении войны.

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Однако, с началом переговоров по мирному урегулированию, контроль Украины над Курском быстро уменьшился.

Выход из Курщины

В четверг Владимир Путин, одетый в военную форму, посетил этот район, поскольку Министерство обороны России сообщило, что снова взяло под контроль Суджу после восьми месяцев боев.

Сразу возникли предположения, что США могли ограничить поток разведданных в Украину, что могло привести к потере позиций.

Однако, на самом деле контроль Украины над Курском ослаблялся из-за давления российских призывников, северокорейских войск и элитных подразделений.

Во время начального наступления украинские войска двигались быстро и без большого сопротивления, но Россия начала собственное контрнаступление.

К октябрю 2024 года украинские позиции значительно ослабли из-за контрмер России, таких как уничтожение ключевых мостов и уменьшение доступа к Судже.

Определяющие моменты этой операции постепенно менялись. Сначала это было о повышении морального духа, затем о создании "обменного фонда" из российских пограничников и солдат срочной службы, которые были переданы в обмен на украинских военнопленных.

Однако со временем стало понятно, что целью было ослабление российских сил на востоке и юге Украины. "После первых недель боев российское командование, не справившись с украинским давлением, начало перебрасывать отдельные подразделения российской армии в Курскую область", - отметил Сергей Кузан, экс-советник Минобороны Украины.

Впоследствии российские войска начали оттеснять украинские позиции, и к ноябрю контроль над Курском уменьшился на 40%. Во время боев россияне использовали новые тактики, такие как беспилотники, чтобы подрывать украинское обеспечение.

"Масштаб разрушений в Курской области значительный - сотни транспортных средств были уничтожены", - написал аналитик Эндрю Перпетуа.

В конце февраля 2025 года украинское командование приняло решение об отступлении из Суджи, что обеспечило сохранение жизни военных, но привело к потере тяжелой техники.

Президент Зеленский заявил, что это было правильное решение для сохранения жизней украинских военных.

Однако такие действия вызвали определенную критику на западе, в частности из-за оставления техники, которая была предоставлена США.

Последствия "Курска"

Несмотря на это, некоторые военные эксперты считают, что эта операция заставила Россию потратить ресурсы, которые могли быть использованы на других фронтах, например, на Донбассе.

"Этот контингент сейчас мог атаковать в Донецкой области, но был вынужден увязнуть в кровопролитных боях на территории Российской Федерации", - заявил Кузан.

Несмотря на достижения, стратегически операция не изменила ход войны. "Тактически это повысило моральный дух Украины, но этим не выиграешь войну", - отметил Джон Форман, бывший военный атташе Великобритании в Москве.

Курская операция - последние новости

Как сообщал УНИАН, 14 марта, президент США Дональд Трамп сообщил, что вчера провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным.

Как утверждал Трамп, в Курской области в полном российском окружении находятся тысячи украинских военнослужащих. В этой связи, президент США настойчиво просил российского диктатора Путина "пощадить их жизни".

Впоследствии украинский Генштаб заявил, что угроза окружения Сил обороны Украины в Курской области отсутствует.

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