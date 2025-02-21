По словам военного обозревателя, несмотря на сложную ситуацию на фронте, России не удается достичь успехов в Курской области.

Если встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится в ближайший месяц, то президенту РФ нечем будет хвастаться по поводу Курщины. Об этом сказал военный эксперт Михаил Самусь в эфире телемарафона.

"На Курщине Путин пытался до любых контактов с новой администрацией США, как он говорил, "решить" Курский вопрос", - отмечает эксперт.

При этом он добавил, что России это не удалось, потому что Силы обороны Украины продолжают удерживать российские территории. По его словам, если встреча Путина с Трампом будет в течение месяца, то за это время Россия точно не достигнет результата на Курщине.

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"Трамп об этом, видимо, еще не знает. У него разведка говорит разные вещи - и о 4% (Трамп заявил, что якобы рейтинг президента Зеленского составляет всего 4% - УНИАН), то можно представить, что ему докладывают о линии фронта", - пошутил эксперт.

Самусь сообщил, что в течение января россияне пытались прорвать фронт на Покровском направлении, бои продолжаются возле Курахово, Купянска и Торецка, Часового Яра.

"Они хотели изменить главное направление своих усилий на Краматорско-Славянское направление. Видимо, враг понял, что Покровск им быстро не оккупировать, поэтому надо там сохранять определенный напор, но сосредоточиться на другом направлении, чтобы получить результат. До первой встречи Трампа и Путина им не удастся достичь того эффекта, который они хотели бы, то есть заявить, что они оккупировали Покровск. Теперь надо искать что-то другое и, видимо, это будет Купянск, где они попытаются интенсивно атаковать, чтобы оккупировать город", - отметил эксперт.

При этом он выразил уверенность, что этого не произойдет.

"Российским генералам надо что-то докладывать Путину, а потому надо готовиться к встрече. Мы видим, что для него все складывается достаточно хорошо, в отличие от Европы и Украины. И как раз это он пытается использовать, в том числе на фронте. Погибших и пропавших без вести россиян будет больше, раненых так же больше в пропорции", - добавил Самусь.

Он также рассказал, что сейчас очень напряженная ситуация под Курахово, потому что россияне хотели бы быстро, как они говорят, выровнять фронт на Кураховском направлении и перенести свои усилия на Покровск или вообще на Краматорско-Славянскую агломерацию.

"Сейчас украинские войска держат маневренную оборону и это позволяет - с одной стороны не допускать быстрого захвата территории, а с другой стороны - занимать более выгодные позиции. Там действительно есть возможности для оперативного окружения украинских войск, но в настоящее время удается не допускать "наибольших проблем", - отметил Самусь.

Ситуация в Курской области - последние новости

Как сообщал УНИАН, на днях российский диктатор Владимир Путин заявил о наступлении РФ на украинскую территорию с Курщины, однако военные ВСУ отметили, что это была лишь диверсионно-разведывательная группа.

Президент РФ отмечал, что пересечение границы совершили бойцы 810 бригады российской морской пехоты, которые воюют против украинских войск на Курщине.

В свою очередь в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщили, что о большом наступлении России речь не идет, ведь на территории Курской области нет группировок, которые способны провести такую операцию. Там отметили, что на территорию Украины пыталась зайти диверсионно-разведывательная группа, но она была уничтожена.

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