Гайдащук утверждает, что сейчас на направлении враг использует тактику малых штурмовых групп.

Военнослужащие КНДР отличаются высоким уровнем подготовки, имеют прекрасную физическую форму и отличные навыки стрельбы. Об этом рассказал старший офицер отдела коммуникаций 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Петр Гайдащук.

По его словам, они хорошо ориентируются на местности, преимущественно не использовали технику и передвигались пешком на большом расстоянии до 15 км.

"После этого они сразу переходят к штурмовым действиям. Даже под артиллерийским огнем и дронами, северокорейцы продолжали двигаться в нашем направлении. Однако несмотря на их подготовку, все эти подразделения были уничтожены, и на данный момент в зоне ответственности 80-й ОДШБр их нет", - заявил военный в эфире Еспресо.

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Гайдащук утверждает, что сейчас на направлении враг использует тактику малых штурмовых групп. Это происходит из-за того, что опыт оккупантов, включая подразделения КНДР, показал, что большие человеческие волны пехоты с бронетехникой неэффективны в современной войне беспилотных систем.

Он добавил, что россияне пытаются малыми штурмовыми группами найти их слабые места и штурмовать их, чтобы вытеснить украинских бойцов с позиций. Военный объяснил:

"Враг использует артиллерию, разведывательные и ударные дроны, а также FPV-дроны на оптоволокне, что создает определенные проблемы, с которыми мы успешно боремся. Управляемые авиабомбы преимущественно падают на населенные пункты Курщины, находящиеся под контролем Вооруженных Сил Украины. Таким образом российские войска пытаются вытеснить нас с позиций, несмотря на то, что в этих селах проживает гражданское население РФ".

Военные КНДР на Курщине - что известно

Военные из КНДР прошли дополнительную подготовку, они мотивированы и являются еще более опасными на поле боя для Сил обороны Украины. Об этом сказал военный эксперт Сергей Грабский.

Он отметил, что одиночная боевая подготовка у северокорейцев достаточно высокая, но использование устаревших тактическими приемов на первом этапе привело к катастрофическим потерям со стороны военнослужащих КНДР.

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