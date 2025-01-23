Генерал подчеркнул, что применение соответствующих систем вооружения позволяет сохранить личный состав ВСУ.

Необходимо не только обороняться, но и наступать и учиться беречь жизни военных - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сирский назвал основные выводы, которые можно сделать спустя шесть месяцев Курской операции. Об этом Сырский сказал в интервью проекту БАЗА на Радио Байрактар.

"Во-первых, нельзя недооценивать врага. Во-вторых, надо учиться воевать, учиться побеждать, учиться делать выводы, возможно, из собственных ошибок. Ну, и конечно надо приобретать и преобладать в технологическом плане. То есть, иметь техническое преимущество. Потому что мы воюем не числом, а в первую очередь качеством и технологиями", - сказал Сырский.

Он также отметил, что применение соответствующих систем вооружения позволяет сохранить личный состав ВСУ.

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"Это нам дает возможность сохранить жизнь наших военнослужащих. Наших офицеров, солдат. И это для нас самая высокая ценность. И, конечно, надо готовиться не только к обороне, но надо и наступать. Это основной вывод", - подчеркнул генерал.

Операция ВСУ в Курской области - детали

6 августа 2024 года началась операция Сил обороны Украины в Курской области РФ. По данным Генерального штаба ВСУ, за это время, по состоянию на 6 января, общие потери врага составили более 38 тысяч, из них около 15 тысяч - убитыми. Говорилось, что Курская операция стала очередным этапом противостояния российской агрессии и борьбы за независимость Украины впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. Курская операция имела целью не допустить наступление врага в Сумской области и создание "буферной зоны".

ВСУ заставили врага перебросить значительные ресурсы на Курщину, что ослабило его позиции на других участках фронта. В частности, оккупанты перебросили туда одни из самых боеспособных подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и спецназначения. Также РФ понадобилась помощь КНДР, которая отправила в РФ около 12 тысяч своих военных, из которых около 4 тысяч ликвидировано.

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