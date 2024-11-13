Украинские силы успешно противостоят россиянам, и даже сумели контратаковать в нескольких местах.

Российское контрнаступление в Курской области пока не увенчалось особыми успехами, однако стоило россиянам огромных потерь в технике. Как пишет обозреватель Forbes Дэвид Акс, за шесть дней украинский оператор беспилотников Kriegsforscher идентифицировал 77 уничтоженных российских бронемашин на этом участке фронта.

"Этого достаточно для трех российских батальонов. И это только то, что видно и подтверждено видео. Фактические потери России могут быть намного выше", - пишет аналитик.

Во вторник Генштаб ВСУ сообщил о рекордных однодневных потерях России в 1950 человек, а также 104 уничтоженных бронемашинах. При этом на Курскую область приходится основная доля этих потерь, поскольку бои там по крайней мере в два раза интенсивнее, чем бои в других секторах.

Видео дня

Кремль снабдил несколько своих бригад свежими транспортными средствами, включая 51-й воздушно-десантный полк и 810-ю бригаду морской пехоты, а затем бросил их на Курский выступ. В то же время украинские бригады успешно противостоят россиянам, и даже сумели контратаковать в нескольких местах вдоль линии фронта в Курске, продвинувшись около Новоивановки.

"Бои не показывают никаких признаков прекращения. На фоне неопределенности экстремальных и невосполнимых потерь и глобальных политических изменений русские идут ва-банк в Курске", - отмечает аналитик.

Курская область - новости

Как писал УНИАН, российская армия начала активные штурмовые действия на Курском направлении с целью прорвать оборону ВСУ. Впрочем, "мясные штурмы" свидетельствуют скорее о неподготовленности россиян, которые несут большие потери в этих атаках.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия перебросила в Курскую область десятки тысяч оккупантов из лучших частей.

В то же время аналитик издания BILD Юлиан Репке сообщил, что контрнаступление России превратилось в катастрофу для российского диктатора Владимира Путина и его генералов. Враг несет большие потери.

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