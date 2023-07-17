За время наступления на Бахмутском направлении освобождено более 30 кв. км украинской территории.

На южном фланге вокруг Бахмута в течение прошлой недели силы обороны продвигались ежедневно, освобождена территория 7 кв. км, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"На Бахмутском направлении продолжаются наступательные действия. За прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта на Бахмутском направлении освобождена территория 7 кв. км всего за время наступления на этом направлении освобожденная площадь составляет 31 кв. км", - сообщила она..

Также, по данным Маляр, Силы обороны на юге за время наступления освободили почти 180 кв. км.

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Как сообщила Маляр во время включения из Military Media Center, там наступление продолжается на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В частности, в течение прошлой недели на этих направлениях ежедневно были определенные успехи и было освобождено почти 11 кв. км территории.

В то же время враг с конца прошлой недели активно наступает на Купянском направлении Харьковщины

"Сейчас противник осуществляет поиск слабых мест в нашей обороне, активно ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское с целью вытеснения наших подразделений за Барьерный рубеж реки Оскол", - отмечает Маляр.

По ее словам, враг хочет вернуть утраченные позиции и заставить украинские Силы обороны перебросить туда резервы с других направлений. "Наши войска в обороне, оказывают мощное сопротивление. Ситуация сложная. Сейчас продолжаются горячие бои", - отмечает заместитель министра обороны.

Она сообщила, что на Лиманском направлении противник продолжал безуспешные штурмовые действия с целью вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса, но успеха не имел.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба, российские оккупанты продолжают атаковать на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где за прошедшие сутки произошло 28 боевых столкновений.

По данным аналитиков ISW, украинские войска достигли ограниченных успехов к северо-западу от Старомайорского, а также продвинулись на Бердянском направлении и продолжали контрнаступательные действия на Мелитопольском направлении.

Как отмечают российские военкоры, украинские войска могут еще больше усилить контрнаступательные операции возле Бахмута, воспользовавшись увольнением командира 106-й гвардейской воздушно-десантной (ВДВ) дивизии генерал-майора Владимира Селиверстова.

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