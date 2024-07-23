Баржи служат барьером против украинских военно-морских беспилотников, объясняет аналитик.

Российские оккупационные войска продолжают прикрывать незаконно построенный Крымский мост баржами. Их количество возросло до 30.

Об этом сообщил в соцсети Х сотрудник отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (AEI) Брэди Африк. Он также опубликовал свежие спутниковые снимки, на которых видны десятки барж у моста.

"Россия продолжает добавлять баржи вдоль Крымского моста, которые служат барьером против украинских военно-морских беспилотников", – подписал аналитик сообщение.

Крымский мост

Как известно, Украина уже дважды атаковала незаконно построенный мост, который соединяет материковую Россию и оккупированный Крым. Это происходило в ноябре 2022 года и в июле 2023-го. Однако с тех пор мост не поражали.

Как объясняет ветеран АТО Евгений Дикий, в этом сейчас нет необходимости. Гораздо лучше использовать Крымский мост как приманку и уничтожать ПВО оккупантов, говорит он.

"Нам надо, чтобы они его прикрывали, а мы били по этим ЗРК. Мы используем сейчас Крымский мост, как приманку: знаем, что как только сожжем несколько их ЗРК в Крыму, они гарантированно за две недели привезут туда новые. С-300 закончились, пошли С-400, и даже С-500. Мы фактически используем Крым, как такую "большую мясорубку" для их ПВО. Потому что Крымский мост священный. А все остальное – "восемь тысяч двести верст пустоты", как поет их группа "Аквариум", извините, уже хрен чем прикроешь. И поэтому у них горят оборонные заводы и энергетическая инфраструктура", – пояснил Дикий.

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