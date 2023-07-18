Глава Николаевской ОВА прокомментировал враждебное заявление путиниста.

В РФ после того, как был серьезно поврежден Крымский мост, заговорили о "необходимости" захвата двух украинских областных центров - Николаева и Одессы.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в эфире телемарафона "Єдині новини" едко ответил на такое враждебное заявление. "Ну, пусть приходят", - сказал чиновник.

О "необходимости захвата" Одессы и Николаева говорил член путинской партии "Единая Россия", российский сенатор Владимир Джабаров. Прихвостень российского диктатора Владимира Путина утверждал, что украинское государство России надо полностью "отсечь" от Черного моря, иначе якобы угрозы оккупированному Крыму "будут повторяться снова и снова".

"Одесса и Николаев снова должны стать российскими регионами", - говорил путинист.

Поврежден Крымский мост - сегодня вот что надо знать

Утром 17 июля стало известно, что на Крымском мосту обрушился один из автомобильных пролетов. Российская сторона утверждает, что ЧП произошло из-за того, что украинская сторона осуществила удар надводными дронами. В Службе безопасности Украины уже пообещали раскрыть подробности повреждения моста после победы над оккупантами.

По мнению бывшего главы Службы внешней разведки, генерала украинской армии Николая Маломужа, 17 июля было тестирование, а не удар по Крымскому мосту. Военный эксперт Роман Свитан предупредил, что в ответ на повреждение этого сооружения россияне скоро могут попытаться попасть в какие-то украинские мосты.

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