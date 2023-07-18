Противники могут готовиться к ответному удару около 10 дней, считает эксперт.

Российские военные в ответ на удар по Крымскому мосту могут попытаться поразить какие-то украинские мосты.

При этом саму ответную атаку оккупанты могут провести в конце этой недели или начале следующей, об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Роман Свитан. "Мы ударили по мосту, россияне сейчас тоже подумают, как ударить по мостам. Потому надо быть осторожными. Но дело в том, что они попасть не смогут. Круговые вероятные отклонения всех средств поражения россиян не позволяют им попасть по мосту", - сказал он.

Эксперт добавил, что "из 100 ракет пара может попасть, но вывести мост из строя нереально, потому что все наши мосты это не то, как Ротенберги строили Крымский мост из навоза и палок, потому их сносит взрывная волна".

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Свитан отметил, что украинские мосты, которые строились в советское время, были рассчитаны на удар ядерным оружием, потому у них очень серьезная устойчивость. "По нашим мостам нет смысла, потому я не представляю, кто сможет что-то придумать, чего мы еще не видели", - добавил он.

По его словам, ночная атака "Шахедами" и ракетами по югу была плановой - так оккупанты хотели "хлопнуть дверью" после приостановки действия "зерновой сделки".

"Ответка" за Крымский мост, если ее вообще будут планировать, если она будет большая, то около недели подготовка будет, то есть, 7-10 дней. А если что-то на колене собранное, то за три дня они могут что-то сотворить. Но мы уже больше чем за год привыкли к этим атакам, потому ничего необычного не будет. Единственное что - надо обращать внимание на воздушную тревогу и не забывать о правиле двух стен или бомбоубежище", - сказал он.

Что нужно знать про Крымский мост - новости

В ночь на 17 июля был нанесен второй с начала полномасштабного российского вторжения удар по Крымскому мосту, вследствие чего один из автомобильных пролетов обрушился. Ряд украинских СМИ со ссылкой на анонимные источники заявили, что удар был совместной спецоперацией СБУ и ВМС Украины с применением беспилотников.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин провел совещание после подрыва моста, пообещав "ответ", а также заявил, что российское Минобороны уже готовит соответствующие предложения.

Напомним, что после первого удара по Крымскому мосту в октябре 2022 года Россия начала массовые ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

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