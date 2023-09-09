Возможность того, что США отправят Украине тактические ракетные системы большой дальности (ATACMS), может изменить правила игры в достижении цели Киева по возвращению временно оккупированного Крыма.
Об этом заявил экс-командующий армии США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес, передает Newsweek. "Крым является решающей территорией этой войны, поэтому его изоляция, а затем и несостоятельность - два необходимых шага, которые приведут к его освобождению", - высказал мнение военный.
Напомним, власти Украины заявляли о намерении вернуть Крым в рамках своих военных целей.
Ходжес отметил, что если Германия согласится предоставить крылатые ракеты Taurus, "Украина скоро сделает Крым непригодным для российских сил, особенно для Черноморского флота. Севастополь, Саки, Джанкой - все легко в пределах досягаемости". Ходжес также отметил, что не беспокоясь ни о чем, Великобритания и Франция уже отправили ВСУ сопоставимые ракеты Storm Shadow.
Отметим, что США уже длительное время не могут принять решение относительно поставок Украине ATACMS. Однако, вчера ABC News сообщили, что США близки к принятию решения об отправке Украине этих дальнобойных ракет. А сегодня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя сообщения СМИ, заявил, что передача Украине дальнобойных ракет, в том числе ATACMS, решит две ключевые задачи этого этапа развязанной Россией войны - "психологическую" и "практическую".
Чем поможет ATACMS ВСУ
ATACMS имеет дальность действия до 190 миль и позволит украинским силам поражать цели, находящиеся на гораздо большем расстоянии, чем ракеты HIMARS и реактивных систем залпового огня M270.
Системы могут быть использованы для поражения пунктов управления, логистических центров, особенно складов боеприпасов, а также авиабаз на полуострове.