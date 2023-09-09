Ходжес отметил, что Крым является решающей территорией этой войны.

Возможность того, что США отправят Украине тактические ракетные системы большой дальности (ATACMS), может изменить правила игры в достижении цели Киева по возвращению временно оккупированного Крыма.

Об этом заявил экс-командующий армии США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес, передает Newsweek. "Крым является решающей территорией этой войны, поэтому его изоляция, а затем и несостоятельность - два необходимых шага, которые приведут к его освобождению", - высказал мнение военный.

Напомним, власти Украины заявляли о намерении вернуть Крым в рамках своих военных целей.

Видео дня

Ходжес отметил, что если Германия согласится предоставить крылатые ракеты Taurus, "Украина скоро сделает Крым непригодным для российских сил, особенно для Черноморского флота. Севастополь, Саки, Джанкой - все легко в пределах досягаемости". Ходжес также отметил, что не беспокоясь ни о чем, Великобритания и Франция уже отправили ВСУ сопоставимые ракеты Storm Shadow.

Отметим, что США уже длительное время не могут принять решение относительно поставок Украине ATACMS. Однако, вчера ABC News сообщили, что США близки к принятию решения об отправке Украине этих дальнобойных ракет. А сегодня советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя сообщения СМИ, заявил, что передача Украине дальнобойных ракет, в том числе ATACMS, решит две ключевые задачи этого этапа развязанной Россией войны - "психологическую" и "практическую".

Чем поможет ATACMS ВСУ

ATACMS имеет дальность действия до 190 миль и позволит украинским силам поражать цели, находящиеся на гораздо большем расстоянии, чем ракеты HIMARS и реактивных систем залпового огня M270.

Системы могут быть использованы для поражения пунктов управления, логистических центров, особенно складов боеприпасов, а также авиабаз на полуострове.

Вас также могут заинтересовать новости: