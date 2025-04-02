Это стало одной из самых больших побед в этой войне.

Командующий Военно-морских сил ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что Украина является первой в мире страной, которой удалось во время войны уничтожить ракетный крейсер противника.

В интервью Крым.Реалии вице-адмирал рассказал, что флагман Черноморского флота РФ изолировал район проведения боевых действий и руководил кораблями, которые российские захватчики держали от острова Змеиный до мыса Тарханкут в оккупированном Крыму.

Неижпапа предполагает, что "Москва" находилась там для недопуска кораблей Североатлантического Альянса или для недопущения вывода украинских судов из этого района:

Видео дня

"Мы поняли, что если нам удастся это сделать (поразить крейсер, - УНИАН), противник поймет, что он больше не сможет подходить на такое расстояние к нашим берегам, и мы сможем отогнать его от Одессы".

Уничтожение крейсера "Москва"

Как известно, 13 апреля 2022 года в результате удара украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" был поражен российский ракетный крейсер "Москва", который находился в Черном море.

Российское командование сначала заявило о "детонации боеприпасов в результате пожара", однако позже признало, что крейсер затонул. По их версии, это произошло "в результате шторма во время буксировки".

Это стало первой со времен Второй мировой войны потерей российского флота такого масштаба.

Вас также могут заинтересовать новости: