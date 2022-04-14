Общие потери самой дорогой техники РФ в войне с Украиной составили более 1,09 миллиарда долларов.

Подбитый, по информации украинского командования, ракетами "Нептун" российский крейсер "Москва" стал для оккупантов самой дорогой потерей в двухмесячной войне с Украиной.

Два метких выстрела ракетами "Нептун", закупка которых обошлась Украине в 26 миллионов долларов, нанесли России потери на 750 миллионов долларов.

В 2020 году крейсер также ремонтировали. Стоимость ремонта точно неизвестна, но в ссылке на новость о ремонте от государственной "Крымской газеты" указана сумма 30 миллиардов рублей, или 363 миллионов долларов по курсу на 14 апреля; в самом тексте этой суммы нет.

Forbes составил рейтинг самых дорогих потерь техники россиян с начала полномасштабного наступления в общей сумме на более чем 1,09 миллиарда долларов.

Ракетный крейсер "Москва" - 750 миллионов долларов.

Транспортный самолет Ил-76 – 86 миллионов долларов.

Большой десантный корабль – 75 миллионов долларов.

10 истребителей Су-30СМ - 50 миллионов долларов.

20 истребителей-бомбардировщиков – 40 миллионов долларов.

3 истребители Су-35 – 32 миллиона долларов.

Самолет радиоэлектронной борьбы Ил-22ПП – 30 миллионов долларов.

10 командирских боевых вертолетов Ка-52 – 16 миллионов долларов.

Ударный вертолет Ка-50 – 16 миллионов долларов.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" - 14 миллионов долларов.

Крейсер "Москва" подбили: что известно

13 апреля недалеко от Одессы произошел взрыв на российском крейсере "Москва". Украина подтвердила, что нанесла ракетный удар по кораблю из "Нептуна".

Россия же, в свою очередь, подтвердила взрывы боеприпасов на "Москве".

Ракетный крейсер принимал участие в войнах в Грузии, Сирии, а в 2014-м корабль блокировал украинские суда в Донузлаве. С 2016 года корабль в море не выходил из-за плачевного технического состояния.

В 2020 году на "Москве" завершили трехлетний капитальный ремонт с модернизацией.

24 февраля, в первый день вторжения РФ, ракетный крейсер "Москва" участвовал в атаке на остров Змеиный. Там "русский военный корабль", в ответ на предложение сдаться, услышал уже всемирно известную фразу - символ борьбы Украины.

После того, как ракетный крейсер "Москва" с 16 крылатыми ракетами выведен из строя, суммарный залп крылатых ракет кораблей Чф РФ, находящихся в Черном море, уменьшился с 72 до 56, уточнил руководитель Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

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