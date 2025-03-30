Спикер подчеркнул, что операция была полностью спланирована и выполнена исключительно Военно-морскими силами ВСУ.

В ВМС ВСУ заявили, что не получали координат от США о местонахождении флагмана Черноморского флота РФ крейсера "Москва", который был потоплен украинскими военными весной 2022 года. Об этом в эфире телемарафона отметил представитель Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, комментируя статью The New York Times о том, что Украина якобы получила определенные данные о крейсере от американских союзников.

По его словам информация не соответствует действительности, первоочередное в том, что ВСУ получили от США координаты.

"Не соответствует действительности, в том контексте того, что мы не получали никаких координат относительно местонахождения крейсера "Москва" и операция по уничтожению этого флагмана Черноморского флота была полностью спланирована и выполнена исключительно Военно-морскими силами. Мы, конечно, согласовывали нанесение огневого поражения с высшим руководством, согласно структуре подчинения, получив соответствующее разрешение. И это, конечно, руководство украинское. И нанесли этот удар", - подчеркнул Плетенчук.

Видео дня

Он также опроверг, что Силы обороны якобы должны были согласовать с Соединенными Штатами удар, который был нанесен по "Москве".

Плетенчук добавил, что сейчас обстановка в Черном море стабильная и это благодаря, в том числе поражению флагмана Черноморского флота РФ.

О чем говорится в статье The New York Times

Ранее издание The New York Times опубликовало статью, в которой говорится, что США разгневались, когда Украина в апреле 2022 года потопила крейсер "Москва" и не предупредила об этом заранее.

Говорилось, что за две недели до встречи в Висбадене, американские и украинские военные морские офицеры обменивались разведывательной информацией, и в этот момент на радарах появился крейсер "Москва", который впоследствии отправился на дно.

Якобы американцы были удивлены, что ВСУ имеют такие мощные ракеты, и были обеспокоены, потому что Белый дом не собирался "давать отмашку" на атаку "Москвы".

Вас также могут заинтересовать новости: