Террористам пообещали "солидный финансовый бонус".

The Times сообщает, что более 400 российских наемников действуют в Киеве по заданию Кремля.

Им поставлена задача убить президента Зеленского, членов Кабинета министров, и подготовить почву для взятия города под контроль Москвы.

"Группа "Вагнер", ЧВК, управляемая одним из ближайших союзников президента Путина, пять недель назад прислала наемников из Африки с миссией обезглавить правительство Зеленского в обмен на солидный финансовый бонус", - говорится в материале.

Информация о миссии "вагнеровцев" попала на стол украинского правительства в субботу утром, а через несколько часов Киев объявил 36-часовой комендантский час, чтобы очистить город от российских диверсантов. Мэр Кличко предупредил мирных жителей, что они будут считаться диверсантами и рискуют быть ликвидированными, если появятся на улице.

Напомним, 24 февраля Российская Федерация вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты захватывают не только военные части, аэропорты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов. Войска РФ заходят в Украину с территории Беларуси.