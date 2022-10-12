Результаты опроса планируют обнародовать уже в этом месяце.

Режим российского диктатора Владимира Путина потерял иллюзии о мире и стабильности в Крыму после подрыва Керченского моста. Теперь в РФ запустили "тайный опрос" о том, как их граждане воспримут потерю полуострова и готовы ли его защищать.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

"Российские государственные организации, которые "изучают" общественное мнение в РФ, получили срочное задание на проведение опроса о возвращении Крыма под контроль Украины. На фоне взрыва на Керченском мосту, что подорвал иллюзию о мире и стабильности на полуострове, и успехов ВСУ Кремль решил срочно изучить отношение своих граждан к поражению в битве за полуостров. Данные закрытого исследования должны быть внутри октября", - говорится в сообщении.

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По данным Центра нацсопротивления, одним из ключевых пунктов опроса является вопрос: готовы ли русские воевать с Украиной в случае потери контроля над Крымом. В Москве обеспокоены сопротивлением местного подполья. По предварительным данным местное население Крыма не удовлетворено объявленной мобилизацией и не готово воевать.

Пока неизвестно, используют ли россияне результаты исследования публично. "Если это произойдет, то ключевым тезисом такой публикации будет то, что "русский народ готов бороться за Крым", - добавляют в Центре нацспротиву.

Удар по Крымскому мосту

Как сообщал УНИАН, 8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста произошел взрыв, после чего там начался сильный пожар. Известно, что на мосту обрушилась часть дорожного полотна.

В РФ утверждают, что причиной "хлопка" был взрыв грузовика. На мосту вспыхнул железнодорожный поезд с горючим.

Правоохранители Болгарии расследуют российскую версию взрыва на Крымском мосту. По версии россиян, взорвавшийся грузовик прибыл именно из этой страны.

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