В результате нехватки топлива оккупанты не смогут перемещать свою технику.

После взрыва на Крымском мосту у российских сил в Украине в обозримом будущем закончатся последние запасы топлива, в результате чего они не смогут перемещать свою технику.

Об этом пишет Sky News.

Украина осложняет логистику России с помощью артиллерии и точечных ракетных обстрелов российских объектов из HIMARS. Однако инцидент на Керченском мосту сделал РФ еще более незащищенной. Скоро оккупанты не смогут перебрасывать свои войска, что создаст им огромные трудности, если украинские силы продолжат развивать наступление.

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"Могут ли они стоять и сражаться? Вероятно, они могли бы продержаться зиму, но если Украина будет выбивать Россию, если будет доминировать на поле боя, отбрасывая их назад, заставляя россиян маневрировать, и если не будет дизельного топлива, чтобы маневрировать на технике, весьма вероятно, что техника останется на месте", – отметил аналитик разведки Форбс Маккензи.

Издание отмечает, что массированными обстрелами Украины президент России Владимир Путин надеялся создать образ силы. Однако на Западе эту атаку расценивают противоположно. Там ракетные удары видят как поступок все более отчаявшегося командира, у которого заканчиваются варианты.

Удар по Крымскому мосту

Как сообщал УНИАН, 8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста произошел взрыв, после чего там начался сильный пожар. Известно, что на мосту обвалилась часть дорожного полотна.

В РФ утверждают, что причиной "бавовны" был взрыв грузовика. На мосту вспыхнул железнодорожный поезд с горючим.

Правоохранители Болгарии расследуют российскую версию взрыва на Крымском мосту. По версии россиян, взорвавшийся грузовик прибыл именно из этой страны.

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