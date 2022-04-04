Мэр Мариуполя сообщил, что сейчас Ирина Верещук занимается их освобождением.

Представители Международного комитета Красного Креста, которые ехали в Мариуполь, задержаны российскими оккупантами.

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко на брифинге.

"Сегодня имеем такую печальную весть, что вчера Международный Красный Крест отправился в город Мариуполь. Они доехали до города Мангуш, и сейчас занимаемся их спасением", - отметил Бойченко.

Бойченко рассказал, что представители МККК были арестованы и сегодня Ирина Верещук (вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины Верещук - УНИАН) занимается лично тем, чтобы их вызволить и чтобы они попали на подконтрольную часть Украины.

1 апреля УНИАН сообщал, что Красный Крест не смог добраться до Мариуполя и там продолжает остро стоять проблема отсутствия питания и продовольствия.

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