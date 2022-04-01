Для всех, кто еще находится в Мариуполе, одной из самых насущных проблем является питание.

Для тех жителей Мариуполя, которые еще остаются в городе, самой насущной проблемой остается питание.

Об этом сообщил Сергей Орлов, заместитель мэра Мариуполя. О ситуации в осажденном городе он рассказал в комментарии CNN.

"Город полностью разрушен. Город как руины… мы расстроены не из-за инфраструктуры, а из-за людей. Мы не знаем, как помочь нашим гражданам, которые страдают в городе", — сказал он в интервью корреспонденту CNN. "Россия не позволяет решить какой-либо гуманитарный вопрос, передать какую-либо гуманитарную помощь и произвести эвакуацию наших граждан на много дней".

Что касается тех, кто все еще находится в Мариуполе, то одной из самых насущных проблем является питание, сказал Орлов, поскольку группы помощи, в том числе Красный Крест, изо всех сил пытались добраться до города с продовольствием и припасами.

Однако, группа Международного комитета Красного Креста (МККК), отправляющаяся в Мариуполь, заявила в пятницу, что им не удалось добраться до осажденного города, чтобы обеспечить безопасный проход мирных жителей. Команда планирует снова попытаться совершить поездку в осажденный город в субботу.

"Я даже не могу описать словами, как выглядит жизнь в Мариуполе", — сказал Орлов. Граждане "не могут есть…, как принято, три блюда в день, они едят три блюда в неделю. Итак, мы едим в понедельник, вторник и пятницу. Мы даже не можем есть много".

По оценкам властей, более 100 000 жителей все еще находятся в городе, и все они прячутся в надежде остаться в безопасности. По словам чиновника, граждане живут "как мыши".

"Все они живут под землей в убежищах, бомбоубежищах, в некоторых помещениях внизу, чтобы была возможность выжить, не погибнуть от авиаударов, от ракет, от обстрелов", — сказал Орлов.

Напомним, названа сумма, которая понадобится для восстановления Мариуполя. Это предварительная минимальная оценка, которая будет уточнена в процессе фиксации разрушений, нанесенных агрессией РФ.

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