Пропуск через КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», «Станица Луганская», «Счастье» и «Золотое» с 10 ноября будет проводиться ежедневно с 8:00 до 16:00.

В штабе операции Объединенных сил уточнили время работы контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения.

Читайте такжеНа Донбассе боевики задерживали патруль ОБСЕ на блокпостуОб этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС.

«Пропуск граждан и транспортных средств через контрольные пункты въезда-выезда «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», «Станица Луганская», «Счастье» и «Золотое» с 10 ноября будет проводиться ежедневно с 8:00 до 16:00», - говорится в сообщении.

Напоминается, что при въезде на подконтрольную правительству Украины территорию будет проводиться температурный скрининг граждан, также обязательным условием является нахождение в защитной маске (респираторе) и соблюдение социальной дистанции с учетом нанесенной разметки.

Для пропуска через КПВВ граждане должны дать согласие на проведение мер обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса «Дій вдома» или обсервации.

Работа КПВВ на Донбассе

С 8: 00 10 ноября во всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе возобновляется пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения.

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Автор: Антонина Доломанжи