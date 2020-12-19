23 человека российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины.

Оккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры напротив пяти контрольных пунктов въезда-выезда.

Об этом сообщается на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

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«Оккупанты и дальше продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда «Счастье», «Золотое», «Гнутово», «Майорское» и «Марьинка», - говорится в сообщении.

В штабе добавляют, ежедневно пропускные операции осуществляются только в контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская». В КПВВ «Новотроицкое» пропуск восстанавливается дважды в неделю - в понедельник и пятницу, когда оккупанты проводят разблокировку движения по дорожному коридору. Все КПВВ на линии разграничения функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00.

В течение недели пограничники оформили в КПВВ «Станица Луганская» на временно оккупированную территорию Украины 5 тыс. 904 человека, на контролируемую территорию - 5 тыс. 609 человек. Через КПВВ «Новотроицкое» - 208 граждан и 37 транспортных средств последовали в сторону временно оккупированного Донецка, одновременно 110 человек и 15 транспортных средств пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.

«Наряду с этим 23 человека российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины», - сообщили в штабе.

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Автор: Светлана Закелова