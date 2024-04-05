Российская Федерация совершила очередное преступления против журналистов.

Корреспондент ТСН и телемарафона "Єдині новини" Кира Овес получила ранения во время ракетного обстрела Запорожья. Инцидент произошел сегодня, 5 апреля, когда журналистка вместе с коллегами снимала последствия первых взрывов в городе. Тогда россияне нанесли повторный удар. Всего погибли три человека, еще девятнадцать - получили ранения.

Сейчас Кира находится в больнице. Вместе с ней пострадала еще одна медийщица.

Это далеко не первое преступление России против журналистов. С начала вторжения российская армия убила 70 медийщиков. Еще по меньшей мере 30 - получили ранения во время своей работы.

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"Оккупанты систематически и цинично нарушают международное законодательство, целенаправленно убивая журналистов, медиков и спасателей. И они обязательно понесут ответственность!" - прокомментировали атаку оккупантов в холдинге 1+1 media.

Напомним, 5 апреля в результате атаки российских оккупационных войск по Запорожью три человека погибли и еще 13 получили ранения разной степени тяжести, четверо находятся в тяжелом состоянии. Также частично были повреждены по меньшей мере три многоэтажных дома и десять частных домов, сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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