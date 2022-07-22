Он отметил, что во время боев в Лисичанске и Северодонецке была огромная корректировка огня оккупантов со стороны местных.

Глава Луганской ОВА признал, что во время боев за Северодонецк и Лисичанск, находились такие местные жители, которые сдавали оккупантам позиции ВСУ.

Об этом он заявил в интервью УНИАН.

Он отметил, что не может назвать количество таких граждан, но они есть. "Говорить о всех тотально нельзя. В Северодонецке проживало более 120 тыс. жителей, но осталось 10 тыс. То есть даже если бы они гипотетически были предателями, то это даже не 10% от всего населения, которое проживало там до полномасштабного вторжения. Так что процент невелик. Но даже если это 1 или 2 тыс. человек, которые могли помогать [врагу] — это все равно очень много", - пояснил ситуацию Гайдай.

"Корректировка действительно была огромна. Ситуации были разные. Это могли быть и обычные "ждуны русского мира", а были и те, кого вербовали. Например, ловили людей, которым россияне пообещали за их "работу" авто. Вот они и работали корректировщиками или делали фото-отчеты... Тем, кто делал это за деньги, вообще было все равно, за кого они", - рассказал он.

Гайдай отметил, что власти Луганщины пыталась решить вопрос, сотрудничая с СБУ, но это не давало положительных результатов.

Кроме этого, Гайдай рассказал, что в облгосадминистрации ни одного предателя обнаружено не было, в ВГА (военно-гражданской администрации) среди руководства тоже предателей нет.

"По большому счету, предали только несколько глав, например, печально известный городской председатель Рубежного, а также несколько руководителей ОТГ", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 13 июля Гайдай заявил, что вражеские ДРГ на Луганщине усилены наемниками из "Лиги" , они говорят на украинском и переодеты в украинскую военную форму и пытаются зайти на украинские блокпосты.

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