Нацполиция и военнослужащие должны не допустить проникновения на территории вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Сейчас въезд на деоккупированные территории Харьковской области временно ограничен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время телемарафона сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сейчас въезд на освобожденные территории ограничен. Продолжаются определенные мероприятия. Мы должны превентивно сработать и сделать невозможным проникновение диверсионно-разведывательных групп", - сказал он.

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Синегубов призвал людей с пониманием отнестись к осмотрам, проверке документов и ограничению права на передвижение по территории.

Как сообщал УНИАН, ВСУ ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении, продвинулись почти на 50 км.

В Харьковской области украинскими защитниками уволено более 20 населенных пунктов, которые временно были оккупированы российскими захватчиками.

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