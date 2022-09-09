Захватчики жалуются на мощное наступление ВСУ, отсутствие боекомплекта и техники.

В результате контрнаступления Сил обороны Украины на нескольких направлениях оккупационные войска ищут способы безопасного выхода из боевых действий и возможных окружений, они просят помощь у Красного Креста и сбегают на краденных велосипедах.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны.

"Оккупанты из 202-го отдельного мотострелкового полка, что находятся в Харьковской области, отошли с позиции и переместились в ближайшую лесополосу. Подразделение осталось без командиров и связи. Сейчас звонят родным с просьбами связаться с командованием и выяснить, куда им двигаться дальше. Некоторые из них просят жен обращаться на горячие линии Министерства обороны России и Красного Креста с требованием вывести их с территории Украины", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также в разведке проинформировали, что оккупанты пытались оказать сопротивление украинскому наступлению на Харьковском направлении, обстреливая позиции ВСУ из танков и тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Впрочем понесли серьезные потери, оставили позиции и малыми группами отошли назад. Жалуются на мощное наступление ВСУ, отсутствие боекомплекта и техники. Из-за недостающей логистики отступают дезорганизованно. Для ухода с боевых позиций используют отобранные у местного населения велосипеды и мотороллеры. Много военных идет пешком.

Кроме того, как отмечается, на Днепропетровском направлении враг пытается удержать позиции. Впрочем нарастает недовольство новым подкреплением - большинству "новобранцев" 55-60 лет.

"Чтобы удержать позиции в Херсонской области, оккупанты подвезли "свежих" солдат с территории РФ. Впрочем пополнение категорически отказывается участвовать в наступательных боевых действиях. Также известно, что 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк РФ прекратил свое существование в связи с гибелью или ранением всех военнослужащих. Значительная часть из выживших находятся в крайне тяжелом состоянии. Вместе с тем, в пропагандистских российских СМИ распространяется информация о том, что контрнаступление ВС Украины - это фейковая "пиар-акция". Кремлевская пропаганда пытается убедить своих граждан, что все сообщения о контрнаступлении – "показательное выступление" для Европы и цивилизованного мира. А все предоставленное западное вооружение и военная техника проданы неизвестным покупателям", - заявили в ГУР.

Война в Украине: актуальные данные

ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском и Харьковском направлениях. 8 сентября Генштаб отчитался о деоккупации ряда сел в Харьковской области, а также города Балаклеи, который был под контролем РФ 6 месяцев.

Всего за три дня защитники продвинулись под Харьковом на 50 км в глубь оккупированных Россией территорий. С 1 сентября освобождено более тысячи квадратных км украинской земли, отметил президент Владимир Зеленский.

После Балаклеи, считают аналитики из Института изучения войны, украинцы могут за 72 часа освободить и Купянск – это важный логистический путь, снабжающий группировку врага на востоке Украины.

По мнению американского генерала Марка Милли, контрнаступление ВСУ до сих пор пока на ранних стадиях, но уже заметен устойчивый прогресс.

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили уже 51 900 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

Вас также могут заинтересовать новости: