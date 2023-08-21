Артиллерия наших воинов бьет дальше, чем вражеская, отметил полковник запаса ВСУ.

На Запорожском направлении российские оккупанты имеют проблемы, которые касаются контрбатарейной борьбы.

Украинская артиллерия бьет на 7-8 км дальше и быстрее определяет работу вражеских батарей, рассказал полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире программы "Утро февраля".

"По контрбатарейке - это правда. У россиян действительно проблемы. Проблемы с технологическим состоянием, во-первых, и радаров контрбатарейных, связи между радаром и САУ (самоходная артустановка - Ред.), ну, работой САУ, в том числе. Это все-таки не высокоточное орудие, которое у них есть", - сказал эксперт.

По его словам, они не выполняют те задачи, которые могут выполнять 155-мм орудия украинских сил в связке с новейшими контрбатарейными радарами, которые в последнее время передали партнеры.

Война в Украине продолжается - сегодня это стоит знать

Напомним, президент Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что контрнаступление ВСУ 2023 стартовало. Украинские воины достигли успехов на востоке и юге нашей страны, от россиян освобождено немало нашей земли и ряд населенных пунктов, в том числе Новодаровка Запорожской области.

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр 21 августа сообщила, что Силы обороны нашей страны добились успехов в продвижении в направлении села Работино и южнее села Малая Токмачка Пологовского района Запорожской области.

Справка УНИАН. Контрбатарейной борьбой называют вид артиллерийского огня, стрельбу из пушек с закрытых огневых позиций для подавления или уничтожения артиллерии врага.

Вас также могут заинтересовать новости: