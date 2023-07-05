Алексей Громов отметил, что ВСУ имеют возможность уничтожать критически важные военные объекты оккупантов.

Украинские военные подтвердили удары по мостам в районе Чонгара ракетами Storm Shadow. Их дальность составляет 250 километров.

"Отдельного внимания заслуживают крылатые ракеты Storm Shadow класса "воздух-земля", с помощью которых мы имеем возможность уничтожать критически важные военные объекты противника на расстоянии до 250 километров. Свидетельством эффективности крылатых ракет данного класса является повреждение мостов через Сиваш близ Чонгара, что значительно усложнило снабжение противника боеприпасами и другими материально-техническими средствами", - заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов в интервью изданию "Укринформ".

При этом он указал, что благодаря этим ракетам под постоянным огневым влиянием находятся пункты управления и хранения материально-технических средств противника.

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Удар по Чонгарскому мосту - что известно

Россияне пожаловались, что по Чонгарскому мосту на админгранице между временно оккупированным Крымом и Херсонщиной ударили утром 22 июня 2023 года. Херсонский гауляйтер Владимир Сальдо тогда заявил, мосты якобы повредили ракетами Storm Shadow.

Из-за этой атаки у оккупантов возникли проблемы с логистикой. В британской разведки сообщили, что захватчикам придется тратить больше времени для обеспечения войск через другие пути, в то числе путь через Армянск.

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