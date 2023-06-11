Также некоторые аналитики допускают, что Кремль может решиться даже на применение ядерного оружия.

Если украинское контрнаступление окажется достаточно успешным, Кремль может объявить новую волну мобилизации в России. В этот раз призвать могут даже больше рекрутов, чем осенью прошлого года. Такое мнение газете The New York Times высказали несколько западных политиков на условиях анонимности.

В частном порядке американские и европейские официальные лица признают, что вытеснение всех российских войск с оккупированной украинской земли в рамках нынешнего контрнаступления маловероятно. Тем не менее, две темы вырисовываются как явные идеи "успеха": что украинская армия отвоевывает и удерживает ключевые участки территории, ранее оккупированные русскими, и что Киев наносит российским военным изнурительный удар, который заставляет Кремль сомневаться в перспективах дальнейшей войны против Украины.

По оценкам американских спецслужб, наиболее вероятными сценариями являются небольшие победы Украины на начальном этапе боевых действий, такие как возвращение некоторых частей Донбасса или вытеснение России из сельскохозяйственных и горнодобывающих районов на юго-востоке Украины.

"Захват АЭС в Запорожье стал бы как символической, так и стратегической победой, вернув в руки Украины одну из крупнейших в мире атомных станций и важный источник электроэнергии", – пишет издание.

Американские и европейские официальные лица говорят, что для Украины важно перерезать или, по крайней мере, сжать так называемый сухопутный мост в Крым, который упрощает для россиян военную логистику. Это позволит угрожать российским военным объектам на полуострове и срывать снабжение войска на нем.

Американские и европейские официальные лица говорят, что жизненно важной целью контрнаступления должно быть дальнейшее ослабление российских вооруженных сил. В этом году российские войска уже понесли огромные потери в боях за Бахмут.

При этом некоторые официальные лица союзников наоборот опасаются, что контрнаступление ВСУ может оказаться "слишком успешным". Огромная потеря солдат может вынудить Владимира Путина объявить более масштабную мобилизацию.

"Американские спецслужбы говорят, что полное поражение в Украине или потеря Крыма — это два сценария, при которых г-н Путин потенциально может отдать приказ о применении ядерного оружия", – отмечает издание.

Украинское наступление на юге – последние новости

В течение последних дней ВСУ добились локальных успехов в ходе своего наступления в районе города Орехов Запорожской области. Это подтверждают независимые наблюдатели из американского Института изучения войны.

При этом аналитики предупреждают, что украинцам приходится наступать в крайне неблагоприятных условиях – на подготовленные позиции врага и без превосходства в воздухе. При этом россияне применяют разумную оборонительную доктрину.

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