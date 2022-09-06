Враги не могут покинуть правобережную часть юга Украины, полагает военный эксперт.

На правом берегу Днепра возле захваченного Херсона находятся более 20 тысяч российских оккупантов, и они практически смертники.

Захватчиков возле Херсона украинские воины "перепахают" на протяжении нескольких недель, рассказал полковник Вооруженных Сил Украины в запасе, военный летчик-инструктор Роман Свитан в эфире телемарафона.

По его словам, вся вражеская правобережная группировка войск подлежит уничтожению.

Эксперт добавил, что она не сможет уйти "по одной простой причине – это политический приказ – удерживать правобережье до выполнения каких-то задач, скорее всего, связанных с каким-то обменом либо переговорами".

"Но это чисто политический момент, он к военному никакого отношения не имеет. Поэтому правобережная группировка, там действительно больше 20 тысяч человек, это практически смертники. Их перепахают в течение нескольких недель…", – спрогнозировал полковник.

Напомним, российские оккупанты рано утром 24 февраля вторглись в Украину. Противникам, в частности, удалось взять под контроль Херсон. Вооруженные силы Украины дают достойный отпор противникам, под Херсоном из строя были выведены ряд мостов.

В конце августа стало известно, что ВСУ на Херсонщине начали контрнаступательные действия, противник несет серьезные потери. 6 сентября в оперативном командовании "Пивдень" сообщили, что на юге нашей страны были уничтожены 35 противников и четыре вражеских боевых машины пехоты.

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