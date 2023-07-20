Гораздо лучше, чтобы в рядах воинов были люди, которые знают местность, отметил подполковник.

Контрнаступление ВСУ имеет некоторые особенности - солдаты, как правило, идут туда, куда их отправляет командование, но в украинской армии делают исключение: люди, которые были вынуждены покинуть родные населенные пункты после вторжения РФ, могут попроситься участвовать в боях за их освобождение.

Поэтому в рядах солдат, которые принимают участие в контрнаступательных действиях, есть бойцы с особой мотивацией, пишет американская газета The New York Times. "Гораздо лучше, чтобы в бригаде были люди, которые знают местность, чтобы командиры позволяли вам вести бой в направлении вашего дома", - рассказал подполковник Дмитрий.

Один из таких воинов - рядовой Евгений из временно оккупированного города Бердянск Запорожской области (находится возле Азовского моря). "Больше всего я скучаю по морю", - поделился собеседник.

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Контрнаступление ВСУ 2023 - новости, которые стоит знать

Президент Владимир Зеленский 10 июня подтвердил, что воины начали контрнаступательные действия.

По сведения Генштаба Вооруженных сил Украины, обнародованным 20 июля, наши защитники и защитницы продолжают наступать на Бердянском, Мелитопольском и Бахмутском направлениях. В Генштабе подчеркнули, что бойцы закрепляются на рубежах, которых достигли.

Ранее американский Институт изучения войны (ISW) выяснил, что наши защитники добились новых успехов возле Бахмута. По данным аналитиков, воинам удалось продвигаться к западу от Андреевки.

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