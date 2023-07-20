На Бахмутском направлении украинские войска продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

Спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев рассказал о ситуации на направлениях, на которых Силы обороны продолжают наступление. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. Закрепляются на достигнутых рубежах", - отметил Ковалев.

Он добавил, что ВСУ наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

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"На направлениях Малая Токмачка - Вербовое, Новоданиловка - Работино имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал спикер.

На Бахмутском направлении ВСУ продолжают вести наступательные действия севернее и южнее города Бахмут.

"В районе населенного пункта Курдюмовка продолжаются бои. Оккупанты оказывают мощное сопротивление, применяют резервы, несут значительные потери", - сообщил Ковалев.

Кроме того, сообщил он, враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе севернее Приютного.

"Продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений и войск, применяет резервы", - сказал спикер.

Ситуация на фронте - последние данные

Как сообщал УНИАН, в своей утренней сводке сегодня, 20 июля, Генштаб ВСУ отметил, что российские оккупанты сосредотачивают свои основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений.

Враты РФ в Украине за минувшие сутки превысили полтысячи оккупантов. Всего ВСУ "минуснули" более 240 тысяч захватчиков.

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