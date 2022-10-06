В течение ночи выполнили 215 огневых задач по позициям врага.

Сегодня на юге ВСУ нанесли два авиационных удара по пунктам развертывания вражеских зенитно-ракетных комплексов.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 14.00.

"Нашей авиацией нанесено два удара по пунктам развертывания вражеских зенитно-ракетных комплексов противовоздушной обороны в Каховском и Бериславском районах.

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Ракетно-артиллерийские подразделения Сил обороны в течение ночи выполнили 215 огневых задач по позициям врага и районам сосредоточения живой силы и техники", - сказал Назавров.

По его данным, ликвидированы 11 российских военных, уничтожена бронированная машина.

Остальные потери врага доразведываются.

Контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге и востоке Украины. За минувшие сутки защитники освободили еще три населенных пункта, сообщил в вечернем обращении президент Владимир Зеленский. Всего с начала октября бойцы деоккупировали более 400 квадратных километров Херсонской области.

Продвигаясь на юг, украинские подразделения оттеснили линию фронта еще до 20 км вперед, главным образом делая успехи на восточном берегу реки Ингулец и на западном берегу реки Днепр, но пока еще не угрожая главным российским оборонным позициям, заявили в британской разведке.

С тем контрнаступление украинцев в Харьковской области еще не достигло кульминации и сейчас продвигается на Луганщину, констатировали аналитики из Института изучения войны.

5 октября украинская авиация нанесла более 15 ударов по противнику. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники и уничтожено 4 ЗРК противника.

Из-за военных поражений россияне в очередной раз атаковали Запорожье, взрывы прогремели и в Хмельницкой области.

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 61 330 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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