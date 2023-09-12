Количество раненых и погибших захватчиков сейчас уточняется.

Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области местное движение сопротивления и спецназ Главного управления разведки сделали оккупантам "подарок" и помогли им отметить "День подразделений по вопросам миграции системы МВД РФ". Было поражено сразу несколько объектов.

"Подарок" был доставлен прямо во время праздничного застолья, которое было организовано в помещении оборудованном под "отдел паспортизации" по адресу ул. Строителей, 22. В результате поражения в помещении возник пожар, в здание прибыли несколько экипажей скорой помощи", – сообщает пресс-служба ГУР МО.

Кроме того, практически одновременно был поражен радиокумуникационный пункт связи оккупантов, который находился на техническом этаже 14-этажного здания.

"Также "подарок" получили офицеры оккупационной армии, которые разместились в двух "отжатых" коттеджах на окраине города", – добавили в разведке.

Отмечается, что количество раненых и погибших захватчиков сейчас уточняется. Мирное население в ходе операции не пострадало.

Удары по оккупантам в Энергодаре

В конце августа в оккупированном Энергодаре движение сопротивления взорвал штаб "ОМОНа". В Главном управлении разведки тогда сообщили, что была поражена импровизированная "казарма" подразделения Росгвардии ОМОН "Ахмат-1".

Несколькими днями ранее был нанесен удар по зданию, где базировалось так называемое управление оккупационной полиции. Также там проживал личный состав оккупационных войск РФ.

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