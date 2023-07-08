Немало украинских пехотинцев получают осколочные ранения.

Украинские военные признавали, что плотное заминирование территории оккупантами создает серьезные препятствия для продвижения во время контрнаступления. Боевые медики, работающие на передовой, говорят – травмы, вызванные минами, сейчас являются одними из самых распространенных ранений на фронте.

"Здесь все заминировано. Большинство травм вызваны артиллерийскими обстрелами, ударами и минными полями, через которые приходится проходить нашим ребятам",– рассказал Sky News боевой медик Евгений, несущий службу в полевом госпитале за линией фронта.

Военные рассказывают, что контрнаступление было начато с использованием бронетехники НАТО, но противотанковые мины заблокировали их продвижение. Украинские силы идут в бой преимущественно пешком – пехота продвигается от окопа к окопу, через поля, заваленные минами.

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"Когда наступает пехота, это совсем другое. Они ходят по земле ногами, где есть мины, и к нам приходит много пациентов с ампутациями, с осколочными ранениями", – добавляет Евгений.

Контрнаступление ВСУ - что надо знать

Российские захватчики использовали месяцы оккупации украинской территории для подготовки к предстоящему контрнаступлению Сил обороны. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов объяснял, что враг прибегал к активному минированию территорий и создал нескольких линий обороны.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления майор Валерий Шершень отмечал, что это стало серьезной проблемой для контрнаступательных мер ВСУ.

В разведке подчеркивали, что украинское военное командование не использует практику, ранее примененную врагом – результат любой ценой, поэтому темпы освобождения украинских территорий в ходе контрнаступления несколько замедлены.

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