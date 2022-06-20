По словам Жданова, война приобретает позиционный характер.

Успешные действия украинских военнослужащих на запорожском направлении вынудили оккупантов перекидывать туда часть своих войск и вооружение для сдерживания атак ВСУ.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает ТСН.

Комментируя атаки ВСУ, Жданов констатировал, что "теперь мы их гоняем".

"Понимаете, если на прошлой неделе мы говорили о том, что они сняли часть сил с Запорожского направления, и мы видим, что те же танки Т-62М появились у нас в районе Попасной, и в районе Северодонецка, то теперь они вынуждены возвращать туда (на Запорожское направление, - ред.) часть войск для того, чтобы удержать позиции и не допустить дальнейшего продвижения ВСУ в сторону того же Мелитополя", - подчеркнул он.

Жданов добавил, что теперь враг вынужден перегруппироваться. Готовые резервы РФ перебросить на территорию Украины не может. Война, по оценкам, все больше становится позиционной.

"Мы еще не можем наступать, потому что не получили необходимого количества оружия, а они уже не могут наступать, потому что их запасы тоже заканчиваются. И они уже понемногу выдыхаются", - резюмировал эксперт.

Как писал УНИАН, городской голова Иван Федоров Мелитополя заявил, что на запорожском направлении линия фронта продвинулась на 10 километров.

Сегодня о переходе ВСУ к контрнаступательным действиям на указанном направлении сообщил командир подразделения "Азов" Родион Кудряшов.