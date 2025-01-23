Павший защитник участвовал в управлении обороной острова Змеиный.

На фронте погиб командир штурмовой группы Главного управления разведки Минобороны Украины полковник Константин Жук. Об этом сообщается на странице спецподразделения ГУР "Братство" в Facebook.

"На фронте получил вечную жизнь в бою полковник Константин Жук, брат Нельсон. До войны – профессиональный военный, президент Национальной ассоциации мотоциклистов Украины, один из основателей киевского Пласта", – говорится в сообщении.

Во времена АТО павший защитник был командиром батальона спецназначения "Гарпун" в составе МВД. Также Константин Жук возглавлял контрдиверсионную группу в составе СБУ.

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"Несмотря на почтенный возраст, после начала большой войны присоединился к батальону ГУР МО Братство. Руководил несколькими подразделениями по привлечению иностранных добровольцев. Участвовал в управлении обороной о.Змеиный. Погиб в Волчанске, как командир штурмовой группы, прикрывая отход побратимов", – добавили в спецподразделении.

Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев рассказал, что Константин Жук погиб еще несколько месяцев назад.

"На самом деле это произошло еще в мае 2024 года. Но были определенные причины так долго хранить тайну. На самом деле, я до сих пор не верю, что он погиб", – написал он.

Гибель защитников Украины

В войне с российскими оккупантами погибли тысячи украинских военных. Среди них и Дмитрий Масловский, который вступил в рукопашный бой с российским штурмовиком из Якутии. За десять дней до гибели ему исполнилось 30 лет.

Жизнь за Украину отдали и десятки иностранцев. В начале января стало известно, что во время службы умер 26-летний военный медик Джордан Маклахлан из Арднамурчана в Шотландском нагорье, Великобритания.

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