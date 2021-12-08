Документ, одобренный Палатой представителей, должен также рассмотреть Сенат и подписать президент, чтобы он стал законом.

Американские законодатели включили в оборонный бюджет на 2022 год 300 миллионов долларов военной помощи для Вооруженных сил Украины. Тогда как Белый дом говорил о 250 миллионах долларов.

Об этом сообщает Reuters.

При этом Конгресс не упомянул предложение о введении обязательных санкций против "Северного потока-2" стоимостью 11 миллиардов долларов, предназначенных для доставки российского газа напрямую в Германию, и против российского суверенного долга.

Кроме того, нет упоминания о наложении санкций против 35 россиян из окружения Путина.

Читайте такжеПутин не решится снова напасть на Украину: в РФ назвали неожиданную причинуВ оборонный бюджет вошли 4 миллиарда долларов на военное сдерживание России против 3,5 миллиарда долларов, запрашиваемых администрацией Байдена.

Общий размер оборонного бюджета, как предполагается, составит 770 миллиардов долларов.

Документ, одобренный Палатой представителей, должен также рассмотреть Сенат и подписать президент, чтобы он стал законом.

"Северный поток-2"

Как сообщал УНИАН, по прогнозам МВФ, запуск газопровода "Северный поток-2" может привести к сокращению доходов Украины от транзита газа на 40%, до 1,2 млрд долл. на год до 2024 года, пока действует нынешний контракт с "Газпромом" на транзит.

Украина хочет продлить действие контракта с "Газпромом" о транзите газа на 15 лет.

Председатель правления "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно уменьшает объемы транзита газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить как можно скорее сертифицировать "Северный поток-2".

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Яна Ставская