Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ якобы создают в Курской области концлагеря - брифинг чиновницы прошел сегодня рамках IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге и транслировался в прямом эфире.
"Российские правоохранительные органы получать сведения о случаях насильственного вывоза б*ндеровцами в Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области. Это, я напомню, между прочим, типичная практика немецко-фашистских оккупантов. Вы помните, как они угоняли советских людей, граждан Советского Союза в плен, в рабство - это же просто один и тот же почерк", - заявила Захарова.
Представитель МИД РФ утверждает, что располагает "многочисленными данными свидетелей", которые собраны штабом российского Красного Креста.
"По сути есть просто прямые данные свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобие концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей по разным причинам не сумевших покинуть небезопасный районы", - утверждает Захарова.
Она применяет определение "укрнацисты" в отношении бойцов ВСУ, и уверяет, что один из украинских военнопленных сообщил о якобы готовившейся в Курской области атаке на пассажирский поезд.
Захара также утверждает, что есть "новые факты расстрелов и жестокого обращения" гражданских лиц в Курской области, и "все это" документируется. При этом официальный представитель министерства не предоставила в ходе брифинга ни единого доказательства в подтверждение своих слов.
Курская операция в центре внимания - что уже сообщалось
Как сообщал УНИАН, 6 августа стало известно о "прорыве" украинско-российской границы в районе Курской области РФ. Таким образом, была начата спецоперация, в ходе которой взяты в плен российские оккупанты, уничтожена их техника. Враг начал перебрасывать в Курскую область дополнительные силы.
Украина создала в Курской области комендатуры для оказания помощи местному населению, которое в силу различных причин не выехало на другую территорию. Многие из оставшихся говорят, что не были предупреждены о приближении ВСУ. Украинские военные сразу обеспечили для них питание и пр.
По данным западных СМИ, российское военное командование предвидело вторжение Украины в Курскую область и разрабатывало планы по его предотвращению в течение нескольких месяцев. Об этом свидетельствуют захваченные документы МВД, ФСБ и армии России из Курской области. Например, в записи от 4 января говорилось о "возможности прорыва государственной границы" украинской армией и отдавался приказ усилить подготовку к отражению любого нападения.
Уже 19 февраля командиры подразделений были предупреждены о планах Украины быстро продвинуться из Сумской области на российскую территорию на глубину до 80 км, чтобы создать четырехдневный "коридор" до прибытия основных подразделений украинской армии на бронетехнике.