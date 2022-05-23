Вряд ли можно говорить об обмене кума Путина на пленных украинских воинов, утверждает спикер президента РФ.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина считает маловероятным обмен задержанного в Украине нардепа и кума российского лидера Виктора Медведчука на пленных защитников мариупольского завода "Азовсталь".

Об обмене Медведчука на украинских воинов вряд ли можно говорить, поскольку речь идет о разных категориях, приводит слова спикера Путина "РИА Новости".

"Вряд ли об этом можно говорить, это разные категории", - прокомментировал он возможность обмена кума Путина на "азовцев".

Напомним, 12 апреля стало известно, что Служба безопасности Украины задержала Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене по двум уголовным производствам. Нардеп в конце февраля сбежал из-под домашнего ареста.

В СБУ уточнили, что Медведчук в военной форме был задержан на выезде из Киева. В спецслужбе добавили, что нардепа Федеральная служба безопасности РФ пыталась вывезти сначала в Приднестровье, а потом - в Москву.