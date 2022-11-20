Винить в этом планируется граждан стран НАТО и Украины, которые якобы будут переодетые в белорусскую военную форму.

На территории Беларуси российские спецслужбы планируют ряд террористических актов на объектах критической инфраструктуры, на Белорусской АЭС.

"Инциденты" также хотят провести на территории, которая граничит с ЕС и Украиной. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Известно, что в ближайшее время на территории Беларуси запланировано проведение ряда терактов – искусственно спровоцированных техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Место проведения вероятных "инцидентов" – территории, граничащие с границами стран ЕС и Украины, в частности Гродненской и Брестской областей. Одна из главных целей – Белорусская атомная электростанция "Островец", - сказано в сообщении.

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По данным разведки, разработкой и реализацией проекта занимаются российские спецслужбы, белорусский КГБ просто поставлен в известность.

"Ответственными за теракты традиционно назначат граждан стран НАТО и Украины, которые якобы будут переодетые в белорусскую военную форму. Сейчас подразделения белорусских КГБ, МВД и пограничных войск уже приведены в состояние повышенной боевой готовности", - сообщает разведка.

В ГУР отмечают, что по мнению разработчиков "проекта", все это должно ускорить втягивание белорусской армии в войне в Украине на стороне оккупантов, а также создать необходимую для Кремля общественное мнение в белорусском обществе.

В разведке напоминают, что АЭС "Островец" построена при режиме Лукашенко в 2020 году по российскому проекту и на российские деньги. Международные эксперты отмечают, что строительство произошло с грубыми нарушениями технологических и экологических норм. Европейский парламент принял резолюцию по безопасности на АЭС "Островец" и выразил глубокую обеспокоенность в связи началом ее коммерческой эксплуатации. Сразу после запуска в работу на станции произошло несколько серьезных аварий, которые сопровождались взрывами оборудования.

Роль Беларуси в войне

РФ использовала территорию Беларуси для полномасштабного вторжения. Именно с ее территории в Украину зашли российские войска и колонны бронетехники, которые пошли на Киев.

Кроме того, на территории Беларуси проводит тренировочные полеты МиГ-31К-сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" на борту.

По данным разведки, Беларусь планирует наладить производство снарядов для ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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