Командир одной из бригад уезжал из Украины под предлогом двух ранений.

Российское командование составляет отчеты об отпусках оккупантов, пока они находятся на фронте. А офицеры армии РФ уезжают домой под предлогом ранений и возвращаются лишь через несколько месяцев.

Об этом стало известно из нового перехвата, которым поделился пресс-центр Главного управления разведки МО Украины в официальном Telegram-канале. На аудиозаписи присутствует разговор оккупанта Александровского Евгения Валерьевича со своей женой.

"Мы еще, оказывается, месяц назад, на две недели нас, оказывается, выводили отсюда туда назад. Мы отдыхали, кайфовали, судя по документам. Приехали из московской комиссии, мы кайфовали где-то там, спали и бухали. А теперь мы опять здесь. Типа отдохнувшие мы. Типа чего вы жалуетесь, чего вы тут сбегаете, если вы отдыхали", — заявил рашист.

Затем Александровский рассказал о своем командире бригады. Он дважды уезжал с фронта под видом полученных ранений.

"Комбриг наш вернулся. У него уже оформлено два ранения. Покайфовал где-то там в Москве где-то несколько месяцев, и опять он здесь. И опять все… ну, короче, мы просто бл*ть быдло", — добавил оккупант.

Напомним, вчера в Генштабе ВСУ сообщали о плохом отношении командования РФ к подчиненным. Если солдаты отказываются от участия в боевых действиях, к ним может применяться физическое насилие.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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