Прокопенко считает, что многие люди в Украине и за рубежом до сих пор отказываются воспринимать безжалостную реальность такой, какая она есть.

Командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко заявил, что неопределенность и вероятность того, что боевые действия в российско-украинской войне продлятся годами, давит на гражданских и иногда, даже, на мотивированных военных.

Он утверждает, что эта война надолго и она может длиться годами.

"Россия никогда не откажется от своих геополитических целей и не отпустит Украину из своей сферы влияния. Война будет продолжаться ровно до тех пор, пока мы будем способны вести сопротивление. Любые "перемирия" или "договоренности" - будут очередным тайм-аутом для врага, с целью накопить ресурсы для дальнейшего наступления. Поэтому наша способность в критический момент мобилизовать все необходимые ресурсы и работать на грани надлюдских способностей, не должна постепенно перерастать в безразличие и безынициативную стабильность", - написал он в Facebook.

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Прокопенко считает, что многие люди в Украине и за рубежом до сих пор отказываются воспринимать безжалостную реальность такой, какая она есть.

"Некоторые пытаются уверить себя, что все вот-вот закончится само по себе. Кто-то наоборот - каменеет от одной мысли, что мир в Украине может наступить чуть ли не через десятилетие", - добавил военный.

Он призвал украинцев, которые не воюют, сделать осознанный выбор: взять в руки оружие, пополнив ряды военных, или стать для армии надежным тылом, который работает на поддержание обороноспособности страны.

"Эта война надолго. Она может длиться годами. От нас зависит, что именно мы делаем каждый день, чтобы приблизить нашу победу", - подытожил "Редис".

Война в Украине - ситуация на фронте

Вооруженные силы Украины на Авдеевском направлении отбили девять атак врага в районе Авдеевки и еще 13 - возле Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области. В течение суток произошло 92 боевых столкновения. Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

Силы обороны не сворачивают свои операции, а переформатируют их под условия дефицита снарядов. Об этом заявил пресс-секретарь Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

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