Предатели Украины пытаются спастись от наказания таким способом.

На временно оккупированных территориях коллаборанты начали сотрудничать с ВСУ. Они выдают российские позиции в надежде заслужить "индульгенции". Эта информация помогает украинским защитникам работать по тылам армии РФ.

Соответствующей информацией в интервью "Телеграф" поделился представитель Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ​​ВСУ Михаил Макарук. По его словам, предатели пытаются заслужить прощение, и это особенно проявляется в Донецкой и Луганской областях.

"Они понимают, что им крышка, поэтому информация поступает такими темпами, которые еще год назад казались нереальными. Сами дают нам информацию – только возьмите, а нам потом пусть зачтется. Такого наплыва информации я не помню за все восемь лет войны", — заявил Макарук.

Боец призвал жителей "на той стороне" любыми способами помогать ВСУ. А потом уже будет выясняться, достаточно ли они сделали для прощения.

Напомним, ранее УНИАН писал, что в середине июля украинские защитники взяли в плен несколько членов ДРГ. Они подробно доложили ВСУ о наступательных планах врага и местоположении позиций.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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